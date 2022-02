La vittoria del Senegal di Koulibaly è una lezione d’amore e non solo

Il Senegal ha appena vinto la sua prima Coppa d’Africa della storia. Un riscontro sportivo che probabilmente passerebbe inosservato, specie se si pensa a come viene considerato il calcio extraeuropeo. Anche durante questa edizione del torneo, si è spesso posta l’attenzione più su alcune bizzarre situazioni che non sulla competizione in sé. Tuttavia, negli ultimi anni, i riflettori stanno iniziando a porgersi anche sul calcio africano. Sarà per le stelle venute fuori dal continente o per la smisurata passione per questo sport che gli africani dimostrano. Sta di fatto che l’Africa sta diventando sempre più centrale nella mappa del calcio mondiale. Uno degli uomini simbolo di questo movimento indossa la maglia del Napoli ed è colui che ha alzato il trofeo nel cielo di Yaoundé: Kalidou Koulibaly.

Il forte difensore dimostra, insieme ai vari Sadio Mané, Mohamed Salah, Edouard Mendy, Riyad Mahrez, e in passato George Weah, Samuel Eto’o, Didier Drogba e tanti altri, che i vari colleghi africani possono benissimo rubare la scena ai più quotati colleghi europei e sudamericani. Inoltre, il forte attaccamento dei tifosi dei loro paesi, fa capire quanto il calcio in Africa sia amato. La passione è enorme, smisurata, in posti dove spesso l’unica speranza è quella di fuggire da guerre, difficoltà, povertà e non solo. Cosa può riunire tutto questo amore se non lo sport più bello del mondo? Mancheranno le strutture, vi saranno ancora forti pregiudizi sui calciatori neri, ma l’amore per il calcio è talmente forte da superare queste barriere e divenire centrale, spazzando via tutto il resto.

Il caso ha voluto che Koulibaly, nel 2014, si accasasse al Napoli. Una scelta che lo ha trasformato sia in un calciatore che in un uomo eccezionale. Così come la sua scelta di difendere i colori del Senegal. Cosa può spingere un ragazzo nato e cresciuto in Francia a giocare per il suo paese d’origine se non un amore smisurato? In questi anni, Kalidou è cresciuto sempre di più, tanto da divenire un idolo sia all’ombra del Vesuvio che per chiunque ami questo sport.

Ciò che però più colpisce è come i tifosi napoletani abbiano preso a cuore la missione del suo leader. Solo un qualcosa di superiore, di fortissimo, può spingere un semplice tifoso ad essere così felice per un riscontro di uno dei suoi idoli. In fondo, a pensarci, questa passione la si può riscontrare anche a Napoli. Coinvolge come poche altre cose al mondo, ti porta ad amare questo sport per davvero, non solo per una mera questione di immagine o spettacolo. Infatti, questo è lo sport che mette più di tutti al centro la figura del supporter. E questa va tutelata più del resto, altrimenti non si può parlare di vero calcio.

Non è solo un gioco, è molto di più. Non ci si può fermare solo a chi vince la Champions League o il Pallone d’Oro. Il bello del calcio è costituito proprio da questo: tanti piccoli-grandi miracoli che fanno impazzire di gioia chi ne viene a conoscenza. Come la scelta di vita di Francesco Totti di rappresentare la Roma in eterno, quella di Diego Armando Maradona di diventare l’idolo dei ragazzini poveri di Napoli, rifiutando piazze ben più blasonate. A queste si aggiunge la generazione d’oro del Senegal, che ha fatto impazzire di gioia un paese intero. In passato ce ne sono state tante altre, il futuro ne vedrà sorgere di nuove. Scelte o successi che appaiono “ridicoli” o “strani” per chi si ferma solo al palmares e allo spettacolo, ma che valgono più di ogni altra cosa per chi il calcio lo ama davvero.