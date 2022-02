Koulibaly in festa per la Coppa d’Africa: “Siamo felici, successo meritato…”

Kalidou Koulibaly festeggia il trionfo del Senegal in Coppa d’Africa. Il difensore centrale del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei media francesi, non nascondendo la gioia in merito al traguardo raggiunto con la sua Nazionale.

Queste le parole di KK: “È stata una partita dura e un torneo difficile. Ce l’abbiamo fatta con il nostro team e la nostra forza. Il nostro portiere è il migliore al mondo, siamo campioni e ci portiamo a casa il trofeo. Ci sentiamo felici. Sapevamo che sarebbe stato difficile vincere la Coppa d’Africa, ma alla fine ce l’abbiamo fatta”.