Inter, presunto sputo di Lautaro a Theo alla fine del derby: ipotesi squalifica?

Come riportato anche da Fantacalcio.it, al termine del derby di Milano ci sarebbe stato un litigio che ha visti protagonisti Lautaro e Theo Hernandez.

L’argentino, infatti, avrebbe “sputato” verso il calciatore rossonero che si stava dirigendo negli spogliatoi, come si vede da un video che sta circolando sui social in questo momento. Come scritto dalla redazione di Fantacalcio.it, “la gestualità di Lautaro Martinez sembra poter interpretarsi come uno sputo verso Theo Hernandez”, ma rimane un gesto difficile da confermare in ottica squalifica per l’attaccante nerazzurro per Napoli-Inter.