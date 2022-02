Corriere dello Sport: “Il Napoli ha cambiato lo scenario in 5 gare”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha parlato dell’inizio del 2022, nel campionato di Serie A, del Napoli.

Il quotidiano scrive: “In quel Natale rovinato dallo Spezia, al Napoli non faceva male solo la sconfitta. […] la Coppa d’Africa all’orizzonte, il Covid nascosto negli angoli più disparati del destino, il contratto di Insigne pronto sul tavolo e un senso di disorientamento collettivo da lasciare Napoli stordita. Ma il pallone fa ciò che vuole in una squadra libera nella testa, educata a giocare a calcio […]: sono volate via cinque gare – Juventus, Sampdoria, Bologna, Salernitana e Venezia – ed è cambiata la scena”.