Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto in diretta a 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio. Si è parlato dei vari episodi arbitrali di giornata, tra cui quello dell’espulsione di Ebuehi, per fallo su Dries Mertens.

“Nasca è stato molto bravo in questo weekend ed era al VAR anche in Venezia-Napoli. Mariani, l’arbitro, non è stato attento. Quell’intervento lì è sempre rosso, non puoi dare giallo. Sei scollegato e ti manca la concentrazione se non lo dai”.