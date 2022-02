Bagni: “Il Napoli non mi stupisce, per me è alla pari dell’Inter!”

L’ex difensore del Napoli Salvatore Bagni ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb della stagione degli azzurri fino a questo momento.

“Napoli? Li avevo già dati favoriti ad agosto. Nonostante le difficoltà è un gruppo che sa il fatto suo. Per me ora ci sono Inter e Napoli alla pari, poi il Milan. L’Inter se passa indenne da Napoli deve poi recuperare col Bologna e non ha vinto già in partenza. In generale è un’Inter che finora ho visto bene ma ultimamente subisce qualche gol di troppo. Il Napoli subisce poco e segna, è una squadra più equilibrata”.