Sconcerti su Inzaghi: “Si sentiva sicuro, l’autolesionismo è la prima causa della sconfitta”

Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera ha espresso tutto il suo disappunto nei confronti della gestione della partita da parte di Simone Inzaghi:

“L’Inter ci ha messo molte volte del suo, l’autolesionismo è la prima causa della sconfitta. Ha cominciato Inzaghi cambiando tre uomini pochi minuti prima della rimonta milanista, Calhanoglu, Lautaro e Perisic, il migliore in campo. Non si cambiano tre uomini su dieci senza spostare molto l’equilibrio di una squadra. Forse Inzaghi si sentiva sicuro, Calhanoglu era stato da poco ammonito, forse pensava alle prossime partite, di sicuro ha mescolato una squadra che aveva sotto controllo la partita. E subito dopo l’ha persa in pochi attimi. Il Milan ha trovato un tesoro quasi senza muovere la terra”.