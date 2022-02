Napoli cinica, Osimhen e Petagna regalano la vittoria agli azzurri

Il Napoli quest’oggi ha dato prova di forza e maturità. La storia del Napoli ci racconta che queste sono sempre state quelle partite maledette, in cui il Napoli in un modo o nell’altro falliva; ma la vittoria di oggi è figlia del lavoro quotidiano di Spalletti e della perseveranza nel trovare la vittoria, ormai i ragazzi hanno completamente un’altra mentalità rispetto agli anni passati; e anche se magari non si gioca un bel calcio, come oggi, il Napoli comunque porta a casa i 3 punti, dimostrandosi cinica sotto porta.

Un focus che bisogna fare è su Stanislav Lobotka: arrivato in Italia 2 anni fa, dove ha trovato pochissimo spazio, quest’anno finalmente sta facendo vedere tutte le sue qualità intraviste in Spagna alla corte del Celta Vigo. Ormai è un punto centrale del centrocampo azzurro e con Anguissa saranno interessanti gli aggiornamenti in merito a questo: chi giocherà affianco a Fabian Ruiz?