L’Inter resta la squadra più forte della Serie A e quella da battere, nonostante la sconfitta nel derby di ieri contro il Milan. A scriverlo è Il Corriere dello Sport, che sottolinea come il match di ieri abbia dato comunque consapevolezza ai nerazzurri per il match di Napoli in programma sabato alle ore 18:00. Gli azzurri, però, dal loro canto, se riuscissero a battere il Venezia e poi a superare anche l’Inter potrebbero riaprire la lotta Scudetto, ma sarà tutt’altro che una passeggiata.