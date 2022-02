Verso Barcellona-Napoli, Xavi avvisa gli azzurri: “Vogliamo riempire il nostro palmares con l’Europa League, ci serve per andare in Champions..”

Si sa, l’ostacolo Barcellona per il Napoli sarà tutt’altro che una passeggiata per il prosieguo del cammino in Europa League, e a giudicare dalle parole di Xavi, tecnico degli spagnoli, i blaugrana se la giocheranno tutt’altro che senza motivazioni:

“Vogliamo vincere l’Europa League. É un’opportunità anche per entrare in Champions. Mi piacerebbe averla nel palmares…” le parole dell’ex centrocampista alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atletico, annunciando battaglia agli azzurri, prossimo ospiti al Camp Nou giovedì alle 18.30.