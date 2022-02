Alla vigilia della sfida allo stadio Penzo, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei lagunari Paolo Zanetti dando tante parole al miele alla sua avversaria, il Napoli.

“Rispetto alla partita d’andata siamo cresciuti, così come loro. Affrontiamo una squadra dai numeri importanti, a mio giudizio meravigliosa sia per l’organico sia per il gioco che esprime in campo. Serve umiltà”