Victor Osimhen è ormai pronto per tornare a giocare da titolare. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il nigeriano vuole scendere in campo dal 1′ e vuole anche riprendere a segnare. Come ovvio che sia, dovrà tutelarsi con la maschera protettiva, fabbricata apposta dopo il brutto infortunio al volto a San Siro. Il numero 9 azzurro dunque scalpita, e il match contro il Venezia potrebbe essere la sua occasione.