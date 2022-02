Spalletti e l’ammissione sul mercato: “Ero d’accordo con la società a trattenere tutti, ma ho temuto di perdere qualcuno…”

“Il pericolo che i nostri calciatori siano appetiti da alter società purtroppo c’è sempre…“. Le parole di Spalletti in conferenza stampa non lasciano spazio ad interpretazioni, il rischio di perdere qualcuno, anche a gennaio, c’è stato e continuerà a palesarsi nella prossima sessione di mercato vista la qualità dei ragazzi allenati dal tecnico toscano e la necessità di denaro fresco per le casse partenopee.

Il tecnico del Napoli ha detto la sua su eventuali partenze, raccontando la sua preoccupazione di trovarsi senza uomini chiave all’improvviso: “Abbiamo parlato con la società durante questo periodo, abbiamo condiviso che saremmo dovuti essere sempre gli stessi dopo questo mercato di gennaio, soprattutto visto il periodo di difficoltà. Continuiamo a pensare di essere una squadra forte, come lo pensavamo a settembre…”.