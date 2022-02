Alessio Zerbin, attaccante di proprietà del Napoli ma in forza al Frosinone, è stato eletto come miglior giocatore della Serie B per il mese di gennaio. Determinanti sono state le cinque reti messe a segno in quattro partire a cavallo tra il 2021 e il 2022. Il calciatore nato a Novara tornerà in azzurro al termine della stagione, e magari proprio per sostituire, nel suo ruolo, Lorenzo Insigne.

Fonte: Calciomercato.com