Esclusione Tuanzebe, il rammarico di Spalletti: “Per tirarlo dentro avrei dovuto rinunciare a qualcun altro e il potenziale offensivo ci serve tutto”

Luciano Spalletti ha parlato ai giornalisti presenti in sala stampa, tornando anche sull’esclusione di Tuanzebe dalla lista UEFA, in vista dei prossimi impegni internazionali del Napoli, a partire dalla duplice sfida col Barcellona:

“Per me è un grande dispiacere lasciarlo fuori, ma se avessi lasciato dentro Tuanzebe avreste dovuto darmi la mano a spiegarmi l’esclusione di qualcun altro, questi sono i momenti in cui non vorrei fare l’allenatore. E’ difficile dire ai ragazzi che non fanno parte della lista delle competizioni internazionali, con l’Inter dovetti farlo addirittura con tre giocatori, non è piacevole neanche per lo spogliatoio… Bisogna fare delle valutazioni, nel nostro caso ci mancava il terzino sinistro e ho dovuto inserire Ghoulam, dovevo rinunciare al centrale perché li ne abbiamo già tre. In avanti non potevo toccare nessuno perché se vogliamo andare avanti abbiamo bisogno di tutto il nostro potenziale offensivo”.