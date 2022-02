De Giovanni: “Mese decisivo, su Osimhen…”

Maurizio De Giovanni è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulla condizione psico-fisica del Napoli:

“Per il Napoli questo mese sarà assolutamente decisivo. Normalmente febbraio non è un mese importante, ma questa volta, dato le partite che ci sono, verrà detto tutto su questo campionato. Sono rammaricato per la questione Lozano, ero convinto potesse essere l’arma in più in questa fase della stagione. Evidentemente per il modo che ha di giocare questo ragazzo gli infortuni sono sempre da mettere in conto. Lo stesso Osimhen mi sembra avere questa propensione.

Il mio primo pensiero è sempre il Napoli. Avrei tutti gli strumenti per essere sereno, ma questo non succede a causa del Napoli. E’ evidente che abbiamo la possibilità di lavare le macchie di Empoli e Spezia. La partita con il Venezia è molto importante, vincere significherebbe affrontare l’Inter con un altro spirito”.