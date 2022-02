CdS – Incontro a Napoli tra Zielinski e il ct della Polonia: obiettivo Mondiali 2022!

Czeslaw Michniewicz, commissario tecnico della Polonia, ha incontrato il centrocampista azzurro Piotr Zielinski a Napoli. Il Corriere dello Sport ne parla in dettaglio: “I due si sono incontrati per parlare degli spareggi per i Mondiali che i polacchi giocheranno a fine marzo contro la Russia. Il ct vuole parlare individualmente con i calciatori sulle tattiche e gli schemi da adottare per puntare a Qatar 2022. Michniewicz si aspetta molto da Zielinski e lo ha incontrato dopo essere stato da Lewandowski, la sua è da definirsi un’educazione tattica”.