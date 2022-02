Zoff: “Con Vlahovic la Juventus ha il dovere di arrivare tra le prime quattro”

Dino Zoff, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com e ha espresso la sua opinione sull’acquisto di Vlahovic e le sorti del campionato bianconero. Le sue parole:

“Pensavo che Vlahovic sarebbe andato via a fine campionato, la Juventus ha fatto un grande colpo. Se l’attaccante si ripete è sicuramente un grande acquisto. Vlahovic come Chiesa e Bernardeschi? Quando i giocatori sono richiesti da squadre considerate più importanti è dura trattenerli. Ora per la Juve è un dovere arrivare tra le prime 4”.