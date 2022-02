Ricomincia la Serie A e il Napoli vola a Venezia per sfidare la squadra di Zanetti reduce dall’amara sconfitta subita a San Siro contro l’Inter. In occasione del match, la squadra di casa scenderà in campo con il lutto al braccio per la scomparsa di Maurizio Zamparini, ex presidente del Venezia. Inoltre, verrà osservato un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio.