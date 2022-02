Nani, nuovo acquisto del Venezia con un passato in Italia anche alla Lazio, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole:

“Non ho mai lottato per la salvezza, sarà stimolante sotto questo punto di vista giocare nel Venezia. Sono tornato in Italia anche per riscattare il periodo buio vissuto alla Lazio. Napoli? Affrontiamo un avversario molto forte, dovremo dare il massimo. Sono olto curioso di vedere da vicino Osimhen, è un calciatore esplosivo”.