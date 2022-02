L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul mercato in entrata della Juventus per la prossima stagione. Secondo il quotidiano il club bianconero avrebbe in mente un colpo per il reparto portieri, data la probabile partenza di Mattia Perin. Quindi la dirigenza piemontese starebbe sondando dei nomi esperti per affiancare Szczesny. Uno di questi sarebbe il portiere azzurro David Ospina, che a giugno quasi sicuramente si svincolerà dal Napoli.