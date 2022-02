Schwoch: “A Venezia il Napoli non deve sbagliare sull’atteggiamento

Intervistato ad Il Roma l’ex bomber azzurro Stefan Schwoch ha presentato la trasferta di domenica pomeriggio contro il Venezia. Ecco quanto detto:

“Il Napoli nella gara di Venezia non deve sbagliare la partita sotto l’ aspetto della cattiveria, dell’ agonismo, dell’ approccio alla gara. La sfida di Venezia è un po’ strana: giochi in un campo particolare, arrivi con il motoscafo. Ci sono tante cose che possono facilmente distrarti. Il Napoli non deve cadere in questo errore perché se ti distrai i veneti ti possono far male. Non dimentichiamo che gli azzurri hanno già perso punti importanti contro le piccole come Empoli e Spezia. Non hanno più bonus da poter sprecare”.