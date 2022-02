Sabatini: “Quest’Inter ha qualcosa che non mi convince, il Napoli è davvero forte”

A “Si gonfia la rete” Sandro Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla condizione di Inter e Napoli:

“Il Napoli è forte, tanto. Secondo me tra una decina di giorni chissà che cosa possiamo commentare, ci avviciniamo agli scontri diretti. Non è scontato, per l’Inter vista nelle ultime gare, che i nerazzurri vincano il derby. Lo scenario di un Napoli che sorpassa l’Inter è possibile, la tabella dice questo. Poi ovviamente dipende. Inter in calo? La squadra della scorsa stagione andava a Napoli e faceva una partita di grandissima personalità, uscendone indenne. Quest’Inter invece ha qualcosa che ancora non mi convince. Sarà la preparazione o altro ma a gennaio non ha giocato con la scioltezza dell’anno scorso. Ha risolto peraltro alcune partite agli ultimi minuti. In certe situazioni c’è anche un po’ di fortuna, anche se i tifosi sono permalosi se lo si dice. C’è tanto Spalletti in questo Napoli, credo che vada detto senza per forza fare confronti con chi l’ha preceduto”.