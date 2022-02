Parlato: “Contro il Venezia schiererei Meret per il futuro della porta azzurra. Ounas? Le ultime sulla sua situazione”

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del dualismo tra Meret e Ospina. Di seguito le parole del giornalista: “Contro il Venezia io schiererei Meret, oltre al volo e qualche problema per il colombiano importante nella scelta è anche il futuro della porta azzurra. Questa scelta degli azzurri è importante perchè chiuderebbe il discorso del dualismo avuto con Gattuso e Spalletti tra i due portieri. La scelta sarebbe anche precisa per i soldi spesi per l’italiano. Ounas? La sua convocazione sarà in relazione alla sua situazione e bisognerà capire se è rientrato o meno, valutazione che faranno i medici”.