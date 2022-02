Il portiere colombiano del Napoli, David Ospina, reduce da una partita con la nazionale in cui è stato autore di un errore e poi da un’intossicazione alimentare che non gli ha permesso di scendere in campo contro l’Argentina, è pienamente recuperato. Oggi, infatti, si è rivisto a Castel Volturno dove ha svolto la seduta insieme ai suoi compagni in vista del match di domenica pomeriggio contro il Venezia.