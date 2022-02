Victor Osimhen freme per tornare titolare già a partire dalla trasferta di Venezia di domenica. Il nigeriano è in ballottaggio con Dries Mertens per il ruolo di attaccante centrale degli azzurri, come riporta Tuttosport, e Luciano Spalletti scioglierà il dubbio solo domani, alla vigilia del match. Il tecnico toscano, infatti, vuole valutare se farlo partire dall’inizio o dalla panchina per poi averlo al 100% per la gara contro l’Inter di settimana prossima.