Olive: “Il Napoli è l’unica squadra che può impensierire l’Inter”

Renato Olive, ex calciatore, è intervenuto nel corso di 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio, per parlare della Serie A e del Napoli. Le sue parole:

SULLA LOTTA SCUDETTO – “Gli azzurri devono rimanere concentrati contro il Venezia: molti punti sono stati persi con le cosiddette piccole. La gara contro l’Inter è importante, un eventuale successo potrebbe riaprire le sorti del campionato. Secondo me il Napoli è l’unica squadra che può impensierire l’Inter in ottica Scudetto“.

SUL SUO PASSATO A NAPOLI – “Io ho giocato a Napoli quando la società era ad un passo dal fallimento. Per me resta un rimpianto perché non sono riuscito ad esprimermi ai miei livelli. Quell’annata fu travagliata, successe di tutto e di più e non riuscimmo a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati”.