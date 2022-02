L’ex centrocampista di Cagliari e Roma, Radja Nainggolan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in cui ha svelato un retroscena di mercato che riguarda gli azzurri:

“Prima della Roma parlai col Napoli, ma non c’era ancora il budget che ha oggi. A livello di piazza è sempre stata una piazza importante, ma dal punto di vista economico se dovevo andare via da Cagliari per andare al Napoli non era molto conveniente per me e la mia famiglia”.