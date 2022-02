Mastroianni: “Il Napoli dovrà dare il massimo nella partita contro l’Inter. Osimhen o Mertens? Vi svelo la mia preferenza”

Dario Mastroianni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante ‘Marte Sport Live’, per parlare del Napoli e della sfida con il Venezia: “Il Venezia ha ribaltato il modo di pensare ed ha inciso molto il mercato. L’uomo in più è Zanetti che è un uomo intelligente ed ha saputo preparare le gare, poi ovviamente ci sono i limiti della rosa. Il Napoli dovrà fare la sua partita e lavorare come sa fare. Contro l’Inter, invece, dovrà dare il massimo ma non sarà decisiva. Al Milan la sconfitta nel derby peserebbe di più in classifica. Osimhen o Mertens? Entrambi forti ma il mio occhio preferisce e predilige Dries”.