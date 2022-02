Maradona, gli amici prosciolti dalle accuse di Mavys Alvarez

Guillermo Coppola, Omar Suarez e Mariano Israelit – l’ex manager e due carissimi amici di Diego Armando Maradona – sono stati prosciolti dall’accusa di tratta di minore dalla giustizia argentina. A riportare è Il Mattino. La vicenda è quella legata a Mavys Alvarez, ex compagna del Pibe de Oro di nazionalità cubana, frequentata dal fuoriclasse argentino agli inizi degli anni 2000. La donna ha rivelato in alcune apparizioni televisive di essere stata portata a Buenos Aires, dove Maradona l’avrebbe costretta a rifarsi il seno. E tenuta sotto sequestro in un lussuoso albergo della capitale argentina da Coppola e gli amici di Diego. Inoltre, ha aggiunto di esser divenuta cocainomane dietro la spinta del fidanzato.