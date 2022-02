Luppi: “Il Napoli può lottare per lo Scudetto! Attenzione al Venezia: in casa ottiene ottimi risultati”

Gianluca Luppi, ex Venezia e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com in cui ha parlato della sfida di domenica. Le sue parole:

“Per come sta giocando, il Venezia può raggiungere l’obiettivo salvezza: ha un buon calcio e se la gioca con tutte, specialmente in casa dove riesce ad ottenere buonissimi risultati. Il Napoli comunque è una grande squadra e con gli infortuni ha dimostrato anche che chi giocava meno è molto affidabile. Nonostante le assenze, ha ben figurato lo stesso. Secondo me il Napoli lotta per lo scudetto, con la vittoria del Milan nel derby si può riaprire il discorso. Il Napoli può farcela anche se l’Inter ha una partita in meno”.