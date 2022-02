Il Roma – Le ultime prima del Venezia, out Tuanzebe, Ounas negativo

L’edizione odierna de Il Roma ha fatto il punto sulla situazione del Napoli in vista della trasferta di domenica a Venezia. Secondo il quotidiano Luciano Spalletti è in apprensione per le condizioni di Lozano ma deve rimanere concentrare per ripartire alla grande in casa dei lagunari. Nella seduta odierna è rimasto fermo ai box Tuanzebe, che ha accusato la lombalgia e quindi non si è potuto allenare con i compagni. Il club azzurro poi ha fatto sapere che Ounas si è negativizzato e ha terminato le visite post-Covid per potersi mettere a disposizione del suo allenatore. La formazione che andrà in campo ha giusto qualche dubbio. Tra i pali, anche se Ospina torna oggi, ci va Meret. La difesa sarà Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Nessun cambio a centrocampo con Lobotka e Fabian in cabina di regia. In fase offensiva c’ è Zielinski alle spalle della prima punta. Che potrebbe essere Osimhen. In caso contrario ci sarebbe Mertens. Sulla corsia destra ci sarà Politano mentre a sinistra Insigne se la deve vedere con Elmas.