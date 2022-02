Coppa d’Africa, l’Egitto chiede di posticipare la finale. Il motivo

La Coppa d’Africa sta per volgere al termine. La finalissima sarà tra l’Egitto e il Senegal di Kalidou Koulibaly e si giocherà di domenica 6 febbraio alle ore 20. Ma dall’Egitto è arrivata la curiosa richiesta di posticipare la sfida di un giorno. A farlo sapere è Diaa al-Sayed, assistende del Ct Carlos Queiroz. “Chiedo alla CAF di giocare la finale lunedì. Il Senegal ha un giorno in più per recuperare e spero che, come sia stata anticipata la finale per il 3° e 4° posto (da domenica a sabato) venga posticipata la finale a lunedì”. Gli egiziani hanno concluso due delle tre sfide della fase a eliminazione diretta ai rigori (Costa d’Avorio e Camerun); e anche la sfida con il Marocco si è chiusa ai tempi supplementari. Motivo per cui i senegalesi arrivano certamente più freschi alla sfida decisiva.