CdS – Osimhen freme per giocare titolare domenica! Le ultime

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla condizione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano in attacco Osimhen scalpita. Nove gol stagionali, uno stop di due mesi, l’ ultima gara da titolare il 21 novembre, nella serata dello scontro di San Siro con Skriniar. Il centravanti dopo 45 minuti tra Bologna e Salernitana punta a una maglia dal primo minuto, è favorito su Mertens, indosserà la nuova maschera in kevlar e carbonio. Mertens, ma anche Petagna, saranno soluzioni alternative, c’ è di nuovo abbondanza sulle corsie spazio a Politano e Insigne con Elmas jolly utile in ogni dove e quando occorre. Zielinski completerà la formazione sistemandosi tra le linee, dove serve, libero di divertirsi legando il gioco e supportando la fase offensiva.