CdS – L’ASL ci riprova nel bloccare i calciatori azzurri, ma questa volta è stata bloccata subito! I dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un possibile blocco da parte dell’ASL dei due calciatori del Napoli rientranti dall’Africa. Secondo il quotidiano questa volta non ci sarà nessun caso: Koulibaly e Anguissa saranno regolarmente a disposizione di Spalletti per la sfida all’ Inter del 12 febbraio. I due sarebbero dovuti restare in isolamento dieci giorni una volta rientrati dal Camerun come aveva spiegato Mariarosaria Granata, direttrice di epidemiologia ASL Napoli 2 Nord. Per gli atleti però esiste una deroga dopo un accordo stipulato tra il governo e la Figc. I calciatori, se il tampone di rientro in Italia dovesse risultare negativo, potranno tornare subito a lavoro. Esempi diretti quelli di Bennacer e Kessié del Milan. Nessun isolamento neppure per Ounas. Dunque, solo un falso allarme per Koulibaly e Anguissa, che torneranno dopo domenica.