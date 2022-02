Cacciari: “Lotta Scudetto? La favorita resta senza dubbio l’Inter. Il Napoli dovrebbe avere gioco facile con Venezia”

Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’, per parlare del tema della riapertura degli stadi e della lotta scudetto. Di seguito le sue parole: “Lotta scudetto? La favorita resta l’Inter senza ombra di dubbio. Il Milan, secondo me, con l’organico che ha può puntare al quarto posto non di più. Io tifo per i rossoneri da diversi anni, la seconda squadra del cuore è il Napoli. Gli azzurri contro il Venezia dovrebbero avere gioco facile. La squadra ligure gioca in maniera piacevole ma non giocano all’italiana e quindi rischiano di subire tanto. Riapertura degli stadi? Penso che non sia uno scandalo, bisogna riaprire. Queste condizioni stanno mettendo il mondo dello sport in crisi economica”.