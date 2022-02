Bucchioni: “Il Napoli non può più lasciare punti! Vlahovic? Vedo troppo entusiasmo…”

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare del Napoli. Le sue parole:

“Ora i punti cominciano a pesare di più, il Napoli non può più lasciare nulla per strada soprattutto in partite come quella di Venezia. Si sperava fosse finita anche la sfortuna, ma è arrivato l’infortunio di Lozano. Vlahovic? Ormai conta solo la maglia. Sono curioso di vedere se nel contesto della Juventus sarà immediato il suo rendimento. La Juve è talmente brutta a vedersi che forse ho visto troppa euforia nell’ambiente”.