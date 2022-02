Secondo quanto riportato da The Athletic, durante la prossima assemblea dell’IFAB ci saranno delle conferme delle regole. Difatti, l’International Football Association si incontrerà il prossimo 3 marzo e la regola dei 5 cambi per ogni partita sarà confermata e diventerà una regola permanente per tutte le competizioni. Quindi la regola transitoria dei cambi, ratificata per il Covid, sarà ufficializzata come nota del regolamento.