VIDEO – La SSC Napoli ricorda l’ultimo scontro diretto col Venezia: il post

A pochi giorni dal ritorno in campo dopo la sosta, la SSC Napoli ha postato un video con l’ultimo scontro diretto col Venezia. Il prossimo avversario degli azzurri è una delle soprese tra le tre neopromosse del nostro campionato. La sfida sarà tutt’altro che semplice per gli uomini di Spalletti, ci sarà bisogno della miglior condizione possibile e di tanta concentrazione per poter portare a casa i tre punti.

Il video postato sui social della squadra, comprende le azioni salienti della partita di andata, l’esordio assoluto di Spalletti al Maradona in Serie A! Partita che si mise subito in salita per l’espulsione di Osimhen. Furono Insigne ed Elmas a trascinare i partenopei alla vittoria grazie ai rigori del primo e alla meravigliosa rete del macedone.

Di seguito il video in questione: