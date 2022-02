Ventura: “Le prossime due partite sono fondamentali per il Napoli. Contro il Venezia farei giocare Osimhen per questo motivo”

Giampiero Ventura, allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’, per parlare della sfida tra Napoli e Venezia: “Le prossime due partite sono importanti contro Venezia ed Inter, ma per lo scudetto c’è ancora tempo. Contro il Venezia solo la vittoria è un risultato che può essere accettato, per arrivare alla sfida contro l’Inter al Maradona bene. Credo che nelle prossime due partite si potrà capire il futuro. Venezia-Napoli non sarà una partita facile per gli azzurri, non dovranno sottovalutarli ma fare molta attenzione. Il Venezia può creare problemi. La squadra gioca a calcio e ha delle conoscenze. Osimhen o Mertens? Per caratteristiche, conoscendo il Venezia, direi Osimhen che può approfittare degli spazi”.