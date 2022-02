Soviero sul futuro azzurro: “Via tutti in caso di offerte”

L’ex portiere Salvatore Soviero ha parlato delle strategie future del Napoli in diretta a “1 Football Club”, queste le parole dell’ex Salernitana e Venezia:

“Il Napoli non deve fare grossi progetti per restare concentrato sul presente, la rosa è competitiva e non bisogna perdere punti. Per il futuro secondo me tutto dipende dalle offerte, se arrivano e soddisfano il club cede chiunque. Il caso Mertens però è una grossa eccezione, parliamo di un idolo dei tifosi e la società non può permettersi di perderlo. Urge un rinnovo imminente senza attendere gli sgoccioli, tutt’altra situazione rispetto all’addio di Insigne che è andato via facendo grossi sacrifici. Qualcuno non digerisce il successo”.