Repubblica – Il Napoli si affiderà a Spalletti e Giuntoli fino al 2024

L’obiettivo di ADL è confermare il duo Spalletti-Giuntoli fino al 2024 e procedere con il taglio del monte ingaggi.

Ne ha parlato l’edizione odierna di Repubblica, secondo cui il piano del patron azzurro sarebbe diviso nei due progetti citati sopra per rilanciare le ambizioni di un Napoli reduce da due annate deludenti: “Il Napoli è già reduce da un sesto e da un quinto posto: risultati che renderebbero difficile da digerire un’ altra stagione di transizione, non solo dal punto di vista economico. Per questo De Laurentiis ha deciso di scommettere forte sulle capacità e l’ esperienza del tandem formato da Spalletti e Giuntoli: l’ antidoto nei piani del presidente contro l’ impossibilità di competere con i ” top club” attraverso acquisti costosi. Sul mercato serviranno intuizioni, conoscenze e fantasia. In campo dovranno fare invece la differenza le capacità e l’ esperienza del tecnico toscano, che ha dimostrato di non aver perso il suo tocco magico durante i due anni di esilio. Di uno come lui potrebbero aver bisogno in tanti. Di qui la fretta di blindarlo”.

Il quotidiano ha fatto luce sulla situazione della scorsa stagione, in cui le voci sull’addio di Gattuso non erano state placate da ADL. Quest’anno la musica è cambiata e il patron azzurro ha ribadito la fiducia e la conferma anche tramite i social di Luciano Spalletti a più riprese.