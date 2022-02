Maniero: “Spalletti persona fantastica, amava molto noi calciatori”

A Radio Marte è intervenuto l’ex attaccante del Venezia Filippo Maniero, che ha parlato di Luciano Spalletti. Ecco quanto detto:

” Spalletti mi ha sempre fatto un’ottima impressione, persona genuina, tranquilla e serena, amava più stare con i giocatori che con i dirigenti. Durante le partitine se mancava qualcuno si buttava in mezzo anche lui. All’epoca aveva smesso da poco di giocare quindi era ancora in forma, ora non so! Il suo fu un anno un po’ travagliato, partimmo con lui poi tornò durante l’anno, fu un casino e alla fine retrocedemmo. La colpa non era di certo la sua, noi come squadra avendo perso Recoba avevamo perso mezza squadra”.