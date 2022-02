GdS – Da novembre Mertens da record, ma il rinnovo è appeso ad un filo! Le ultime

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione attuale di Dries Mertens. Secondo il quotidiano il folletto belga si è segnalato per la sua recente percentuale realizzativa. Da novembre in avanti, tra i giocatori con più di due reti, solo Pasalic dell’Atalanta ha fatto meglio nel rapporto tra minuti giocati e gol. In questa fase Mertens ha firmato le sue sette reti nel giro di 651 minuti. E il 34enne belga, in scadenza di contratto con un rinnovo che appare molto in sospeso, è pronto a confermare il suo felice momento realizzativo anche nella sfida del Penzo“.