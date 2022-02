Di Canio: “Scudetto? La favorita resta l’Inter, ma il campionato ha ancora tanto da dire”

Paolo Di Canio, ex giocatore ed opinionista, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per commentare il Napoli di Spalletti in ottica Scudetto: “Spalletti si è trovato le strategie stravolte: inizialmente aveva una squadra fisica con Koulibaly, Anguissa e Osimhen e poi si è dovuto reinventare con una squadra di piccoli come Demme e Lobotka. Nonostante ciò è stato al passo delle pretendenti e ora è attaccato in classifica. Le prossime due saranno molto importanti, contro Venezia e Inter deve cercare di ottenere una vittoria e un pareggio per far diventare le cose interessanti. Per me la favorita resta l’Inter ma il campionato ha ancora tanto da dire”.