Schwoch: “Contro il Venzia gli azzurri non possono sbagliare!”

Stefan Schwoch è stato intervistato dai microfoni di 1 Football Club in onda su 1 Station Radio. L’ex calciatore di Napoli e Venezia ha commentato l’imminente sfida tra le squadre. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sono insidiose le partite dopo la sosta, ma il Napoli non si può permettere tempo di perdere punti, ha già consumato i bonus contro Empoli e Spezia. Deve fare posta piena lì, ma non deve sbagliare niente. Se il Napoli vince su Milan o Inter può guadagnare: è una tappa fondamentale per il proseguo del campionato. Se il Milan fa il colpo contro l’Inter, accorcia sulla prima in classifica. Deve lottare fino alla fine.

L’assenza più pesante per Spalletti è stata quella di Anguissa e Osimhen, la difesa, invece si è comportata bene anche senza Koulibaly”.