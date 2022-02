Pres. Pisa: “Folorunsho sarebbe venuto volentieri, ma il Napoli..”

Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha rilasciato alcune dichiarazioni davanti alle telecamere dell’emittente televisiva pisana 50 Canale soffermandosi, tra le altre cose, anche su Folorunsho, di proprietà del Napoli e passato poi in prestito alla Reggina. Queste le sue parole:

“Perché Folorunsho non è approdato al Pisa? Noi non andremo mai sulle strade di prestito secco perché vogliamo lavorare per noi stessi e non per le altre società”.

Il presidente del sodalizio toscano ha poi aggiunto nel corso del suo intervento in televisione: “Folorunsho sarebbe venuto volentieri, ma il Napoli non voleva parlare di diritto salvo poi fissare una cifra che abbiamo ritenuto troppo alta. Noi abbiamo risposto di no al club di Aurelio De Laurentiis e abbiamo deciso di non proseguire l’operazione con il Napoli. Stiamo cercando di centrare un obiettivo importante (la promozione in A, ndr) e faremo il possibile per riuscirci”.