CdM – Ospina, nessuna proposta di rinnovo per il colombiano: i dettagli

Tra i contratti in scadenza a giugno c’è anche quello di David Ospina. Il portiere colombiano è ormai una certezza nella formazione azzurra, ma giugno potrebbe lasciare la maglia azzurra. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, che scrive:

“In scadenza di contratto a giugno c’è anche Ospina, che sembra ormai pronto a vivere gli ultimi mesi al Napoli. Non c’è un dialogo aperto per il rinnovo, le uniche proposte al ribasso risalgono alla scorsa stagione e il portiere colombiano si sta guardando intorno“.

Pare che le strade del portiere e del Napoli si divideranno, visto che al momento non c’è nessuna proposta per il colombiano. Situazione diversa, invece per Alex Meret perché la società azzurra sta lavorando al suo rinnovo.