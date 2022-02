Ballottaggio portieri: “Contro il Venezia capiremo le gerarchie”

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno analizza la situazione portieri in casa Napoli; ecco quanto scritto:

“Da metà settembre Spalletti ha scelto di mettere Ospina davanti nelle gerarchie, il Napoli, invece, sembra al lavoro per puntare su Meret, che è reduce dallo stage in Nazionale e ieri ha ripreso con tutta la squadra gli allenamenti in vista della trasferta di Venezia.

Ospina probabilmente arriverà a Castel Volturno giovedì e sarà interessante scoprire le scelte di Spalletti proprio a partire dalla sfida contro il Venezia per capire se gli equilibri cambieranno”.