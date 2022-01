UFFICIALE – Nikita Contini in prestito al Vicenza: il comunicato

Il Napoli, nell’ultimo giorno di calciomercato, ha ceduto in prestito al Vicenza Nikita Contini, ormai ex portiere del Crotone. Il portiere è stato ceduto alla società veneta che al momento passa un momento non ottimale. Infatti i biancorossi sono ultimi in classifica ed il portiere italo-ucraino è stato chiamato per risollevare le sorti della squadra. Di seguito il comunicato: “La società LR Vicenza comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini, proveniente dal Football Club Crotone e di proprietà della SSC Napoli. Il portiere si trasferisce in biancorosso a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022. Contini, classe ’95, in questa prima parte di stagione ha registrato 7 presenze con il Crotone. Nella stagione 2019/2020 ha difeso in 32 occasioni i pali della Virtus Entella in Serie B. Vanta inoltre 85 presenze in Serie C con Siena, Pontedera, Carrarese, Taranto e Spal con cui ha vinto il campionato di Lega Pro nella stagione 2015/2016”.